طريقة بسيطة لقياس مستوى زيت محرك السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر زيت المحرك من أهم العوامل التي تساعد على عمل المحرك بكفاءة عالية، وتحافظ عليه من التلف، لذا يجب فحص مستوى الزيت بشكل دوري للتأكد من عدم انخفاضه وتغييره في مواعيده أو حال تعرضه للاتساخات والإحتراق.



لكن بعض قائدي السيارات لا يدرون طريقة قياس زيت المحرك، لذا خلال السطور التالية سوف نستعرض لكم خطوات فحص زيت محرك سيارتك والتحقق من مستواه.



1- يفضل فحص زيت المحرك وهو دافئ، لذا يفضل إحماء السيارة أولاً وذلك عن طريق تشغيل المحرك لمدة خمس دقائق تقريباً ثم إيقاف التشغيل.

2- افتح غطاء المحرك وذلك عن طريق الضغط على الذراع الموجود أسفل مركز غطاء المحرك، وتأكد من أن غطاء سيارتك مفتوح ومثبت بشكل جيد بالذراع.

3- جهز قطعة قماش قديمة من أجل استخدامها في فحص الزيت.

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4- قم بسحب مقياس الزيت، وفي المعتاد يوجد المقياس على الجانب الأيسر من المحرك، ويكون له مقبض دائري أصفر، أو برتقالي مرئي بوضوح.

5- قم بتنظيف القطعة المعدنية التي توجد في مقياس الزيت باستخدام قطعة القماش، ثم أدخل المقياس مرة أخرى في موضعه بالمحرك، وتأكد من إدخال المقياس بالكامل.

6- أسحب مقياس الزيت مرة أخرى، ثم أنظر إلى نهاية القطعة المعدنية ستجد علامتين لتحديد مستوى الزيت، في حال كان الزيت في منتصف العلامتين فإن هذا يدل على ثبات مستوى الزيت.

7- إما إذا كان الزيت منخفض عن العلامة فهذا يدل على حاجة المحرك إلى زيت إضافي، وإذا لاحظت أن الزيت متسخ أو محروق فإنه يفضل تغييره.