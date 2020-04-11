تعرف على نسبة انخفاض مبيعات السيارات في الصين خلال مارس 2020

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن اتحاد مصنعي السيارات الصينى في بيان صحفي، عن انخفاض مبيعات السيارات في الصين بنحو 43.3% فى مارس الماضى، وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، إلا أنه سجل انخفاض أقل مقارنة مع فبراير.

حيث شهدت مبيعات السيارات فى شهر فبراير انهيار هائل في الطلب نتيجة انتشار فيروس كورونا، وبلغ انخفاض المبيعات أكثر من 79%.

ووفقاً لوكالة رويترز فإن مبيعات السيارات في الصين خلال مارس شهدت تراجعًا للشهر الحادي والعشرين على التوالي.

وحسب الإحصائيات الرسمية، فإن إجمالي مبيعات السيارات فى السوق الصينية لشهر مارس سجل انخفاضاً بنحو 1.43 مليون وحدة، مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.

من جهة أخرى، ارتفع اقتصاد بكين بعد أن استطاعت الجهات والهيئات الطبية وقف انتشار العدوى من فيروس كورونا والحد من وفيات الوباء المميت.

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الجدير بالذكر، فإن انتشار الوباء أدي إلى هبوط المبيعات فى السوق الصينية بنحو 18.7% فى أول شهر من العام الحالي، بالإضافة إلى تراجع المبيعات فى الشهور الثلاثة الماضية مع ضعف الطلب وإغلاق منافذ ومعارض البيع، وبقاء المستهلكين بمنازلهم للحد من انتشار العدوى.

وفي نفس السياق، أعلن اتحاد مصنعي السيارات في الصين إن مبيعات السيارات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة انخفضت 51.6% خلال شهر يناير.

وتسبب فيروس كورونا المستجد فى هبوط مبيعات السيارات الإجمالية فى الصين بنسبة تصل إلى 82% خلال شهر فبراير، وتشمل المبيعات الإجمالية كل من السيارات التى تعمل بمحرك كهربائى بالكامل، أو الهايبرد، أو المزودة بمحرك تقليدي يعمل بالديزل أو البنزين.