تعرف على غرامة عدم ارتداء كمامة بالسيارة في دبي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شرطة دبي أن غرامة عدم ارتداء الكمامات تبلغ ألف درهم وفقاً للمادة 11 من قرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية.

وتنص اللائحة على غرامة ألف درهم في حالة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة أو عدم مراعاة مسافة التباعد.

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وأوضحت شرطة دبي إلى أنها تقوم بإرسال رسالة مخالفة تحذيرية للسيارة للتنبيه، إلا أنه يتم تطبيق المخالفة في حالة التكرار.

وطالبت الشرطة من قائدي السيارات بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة والالتزام بالتعليمات حفاظًا على الصحة.