كيا سيراتو 2021 فيس ليفت تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت كيا سيراتو 2021 فيس ليفت لأول مرة أثناء اختبارها في كوريا الجنوبية، وذلك بعد الكشف مؤخراً عن الشكل الجديد من شقيقتها النترا.

لا تتوفر لدينا أية معلومات عن سيراتو فيس ليفت خاصة وأن الصور التجسسية الملتقطة ضعيفة الجودة، لكن يمكننا التخمين بأنها ستحصل على تصميم مستوحى من كيه 5، تماماً كما حصلت النترا على تصميم مستوحى من سوناتا.

هذا يعني أن سيراتو 2021 ستكتسب تحديثات كافية تجعلها مساوية في العصرية والتطور لشقيقتها النترا سواءً في الخارج أو الداخل.

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من المتوقع تدشين كيا سيراتو 2021 فيس ليفت خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أن تصل للدول العربية بنهاية العام في حال لم يحدث تأخير بسبب وباء كورونا.