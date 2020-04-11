- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت كيا سيراتو 2021 فيس ليفت لأول مرة أثناء اختبارها في كوريا الجنوبية، وذلك بعد الكشف مؤخراً عن الشكل الجديد من شقيقتها النترا.
لا تتوفر لدينا أية معلومات عن سيراتو فيس ليفت خاصة وأن الصور التجسسية الملتقطة ضعيفة الجودة، لكن يمكننا التخمين بأنها ستحصل على تصميم مستوحى من كيه 5، تماماً كما حصلت النترا على تصميم مستوحى من سوناتا.
هذا يعني أن سيراتو 2021 ستكتسب تحديثات كافية تجعلها مساوية في العصرية والتطور لشقيقتها النترا سواءً في الخارج أو الداخل.
اقرأ أيضاً: اسعار كيا سيراتو 2020 في السعودية Kia Cerato
من المتوقع تدشين كيا سيراتو 2021 فيس ليفت خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أن تصل للدول العربية بنهاية العام في حال لم يحدث تأخير بسبب وباء كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر كيا سيراتو 2021 فيس ليفت تظهر لأول مرة أثناء اختبارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.