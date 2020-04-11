مرسيدس اس كلاس 2021 تظهر من الخارج والداخل بتمويهات خفيفة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مرسيدس اس كلاس الجيل القادم في صور تجسسية جديدة بتمويهات خفيفة .. ونعلم بالفعل أن السيارة ستحصل على واجهة أمامية محدثة ومصابيح خلفية جديدة ضمن تغييرات أخرى شاملة بالاتساق مع لغة التصميم الجديدة لمرسيدس، كما سيتم إعادة تصميم المصابيح الخلفية بالكامل مع امتدادها على غطاء صندوق الأمتعة.

بينما في الداخلية نرى مقوداً جديداً، وفيما يتعلق بلوحة القيادة فهي تضم شاشة لمسية ضخمة ولوحة عدادات رقمية بالكامل والمزيد.

كما يقال أن مرسيدس اس كلاس 2021 ستحصل على قوتها من تشكيلة محركات تعمل بالبنزين والديزل بست أسطوانات سعة 2.9 لتر و3 لتر، مع نطاق كهربي نقي يصل إلى 100 كم لكل شحنة، في حين سيحصل إصدار AMG على محرك V8 سعة 4 لتر مزدوج التيربو.

توقعوا تدشين مرسيدس S-Class الجديدة في 2020 قبل طرحها في الأسواق كموديل 2021.