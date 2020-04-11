بسبب كورونا.. شركات السيارات تفصل شعاراتها

الخليج ٣٦٥ نت – شاركت العديد من شركات السيارات حول العالم في الحملات الدعائية للوقاية من جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، وذلك بدعم تطبيق التباعد الاجتماعي أحد أهم الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا.

ولكن كيف دعمت شركات السيارات هذه الفكرة؟ وذلك عن طريق تغيير شعاراتهم بطريقة تعزز التباعد الاجتماعي.. أولا مرسيدس:

قامت العلامة الألمانية مرسيدس بتغيير شعارها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك بترك مسافة بين نجمتها الثلاثية والحلقة المحيطة بها، فبدت النجمة الثلاثية أصغر بكثير من المعتاد بكثير.

ثانياً: أودي

قامت أودي بنشر مقطع فيديو قصير عبر صفحتها الرسمية على موقع انستقرام، يُظهر انفصال الحلقات الأربعة عن بعضها.. في إشارة منها إلى أهمية التباعد الاجتماعي، واحتوى الفيديو أيضاً على الكلمات الحماسية والكثير من مشاعر الحب.

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ثالثاً: هيونداي

يرمز الشعار الأصلي لهيونداي إلى شخصين يقومان بالمصافحة، ولكن التغيير الذي أحدثته هيونداي على الشعار أظهر شخصين يقومان بالمصافحة الجديدة وهي ملامسة المرفقين.

رابعاً: فولكس واجن

نشرت فولكس واجن مقطع فيديو حمل الكثير من النصائح والتوعية من هذا الفيروس، وأظهر الفيديو أيضاً التباعد الذي حدث للشعار، إذ أصبح هناك بعض المسافة الإضافية بين “V” و “W”.