الطريقة الصحيحة لربط حزام الأمان بمقعد الطفل

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر مقاعد الأطفال من أهم وسائل الأمان في السيارات، حيث إنه يوفر للطفل حماية فعالة من الإصابات في حال وقوع حادث، لكن كثير من الآباء يرتكبون خطأ شائع وهو عدم إحكام شد حزام الأمان الخاص بالطفل جيداً، مما يسبب خطورة بالغة على الطفل.



ولقد شددت مجلة السيارات الألمانية “أوتو بيلد” على ضرورة إحكام شد حزام الأمان المدمج بمقعد الطفل بشكل جيد، حتى لا ينزلق منه الطفل حال حدوث حادثة مما يعرضه لإصابات خطيرة.



وكشفت المجلة الألمانية عن الطريقة الصحيحة لربط حزام الأمان الخاص بالأطفال، وقالت أنه يجب عند ربط الحزام أن تكون المسافة بينه وبين صدر الطفل لا تتجاوز مرور أكثر من يد واحدة، فبذلك يكون الحزام مشدودا بشكل جيد ويوفر حماية كبيرة للطفل.



وأوصت المجلة بضرورة استخدام المقاعد المخصصة للأطفال حتى سن 12 سنة للطفل، أو حال كان طول قامته أقل من 150 سم.