نسخة كهربائية من ألفاروميو جوليا GT

أزاحت شركة "توتيم أوتوموبيلي" الإيطالية الستار عن نسخة كهربائية من الأيقونة ألفا روميو Giulia GT، تحمل الاسم Giulia GTe Electric.

تعتمد السيارة على نظام دفع كهربائي بقوة 518 حصان/940 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى،

مع بطارية سعة 4ر50 كيلووات ساعة.

وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4ر3 ثانية، في حين يصل مدى السير إلى 320

كلم.

وتتميز السيارة الاختبارية من خلال الجسم المصنوع بالكامل من ألياف الكربون، وهو ما ساعد على زيادة ديناميكية السيارة وتخفيف الوزن لمعادلة الوزن الإضافي للبطارية.

ومن الملامح الجديدة أيضا توسعة الرفارف الضخمة، والمقدمة، التي تستحضر في الذهن صورة الكشافات المستديرة بموديلات GTV، والمصابيح الخلفية المستديرة.