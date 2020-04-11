ننشر نتائج مسابقة World Car of the Year العالمية لعام 2020

نشر القائمون على مسابقة World Car of the Year العالمية نتائج المسابقة التي استعرضت أفضل السيارات المطروحة في الأسواق هذا العام.
وتصدرت القائمة وفقا للقائمين على المسابقة سيارة Kia Telluride أكبر مركبات شركة كيا رباعية الدفع، والتي وصفها الخبراء بالسيارة المتكاملة من حيثالمظهر والمواصفات والسعر المناسب.
ويتوفر من هذه السيارة عدة نسخ، نسخ تعمل بمحركات ديزل بسعة 3.0 لتر وعزم 250 حصانا، ونسخ بمحركات بنزين بسعة 3.8 و4.6 لتر.
أما جائزة أفضل مركبة مخصصة للقيادة داخل
وتعتبر مسابقة World Car of the Year التي تجري كل عام في الولايات المتحدة من أهم المسابقات الدولية السنوية لتصنيف السيارات، ويشارك فيها عدد من الفنيين والخبراء والصحفيين من مختلف البلدان.
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