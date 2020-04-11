سكودا تمدد تعليق العمل بمصانعها بسبب كورونا

كتب: باسل الحلواني
قررت شركة صناعة السيارات التشيكية سكودا، تمديد وقف الإنتاج في مصانعها بسبب أزمة كورونا حتى 27 من أبريل الجاري.
وبعثت الشركة المملوكة لمجموعة فولكس فاجن
وكانت الشركة تعتزم بالأساس استئناف حركة الإنتاج في مصانعها اعتبارا من العشرين من الشهر الجاري.
وبالإضافة إلى سكودا، أغلقت أيضا هيونداي وشركة مشتركة لتويوتا وبيجو ستروين مصانعها في التشيك.
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