كتب: باسل الحلواني
أكدت رابطة تجار السيارات، دعمها لجميع العاملين بمعارض السيارات الذين تضرروا من تداعيات فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد تعليق تراخيص المركبات حتى 16 أبريل الجاري، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار الوباء.
وقالت الرابطة في بيان لها: "نرجو من جميع البائعين الذين تم الاستغناء عنهم بسبب فيروس كورونا أو تم تخفيض رواتبهم، التواصل مع إدارة الرابطة، وسوف تتكفل بتعويضات مناسبة حتى انتهاء الأزمة".
من جانبه صرح المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بأن هذا الإجراء يأتي مساندةً للدولة المصرية، من قبل القطاع الخاص في ظل الوضع الراهن لمواجهة انتشار الفيروس وتداعياته الاقتصادية، ودعماً لجميع البائعين الذين تم الاستغناء أو تم تخفيض رواتبهم في هذه الفترة الصعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة تجار السيارات تتكفل بتعويض موظفي المعارض المتضررين من تداعيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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