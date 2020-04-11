تعرف على أسعار البنزين الجديدة بعد انخفاضها (أبريل 2020)

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أرامكو عن أسعار البنزين المحدثة وفق المراجعة الدورية الشهرية التي يبدأ العمل بها من غد الموافق 11 أبريل 2020. وأوضحت أن سعر بنزين 91 سيكون 1.31 ريال لكل لتر بدلاً من 1.55 ريال، بينما بنزين 95 سيكون 1.47 ريال لكل لتر بدلاً من 2.05 ريال. ويعدُّ هذا التطبيق الرسمي لنظام المراجعة الدوري الشهري بدلاً من الربع سنوي، بحيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مع التطبيق في صباح اليوم الحادي العشر.

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