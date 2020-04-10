اليابان ستمول شركات التصنيع لنقل الإنتاج خارج الصين

الخليج ٣٦٥ نت – خصصت اليابان 2.2 مليار دولار (8.3 مليار ريال) ضمن حزمة الدعم المالي الهائلة الجديدة لمساعدة الشركات اليابانية المصنعة، منهم شركات السيارات، للخروج من الصين لتفادي انقطاع خطوط التوريد بسبب فيروس كورونا.

وسيتم تخصيص 2 مليار دولار منهم للشركات الراغبة في عودة الإنتاج إلى اليابان، مع 200 مليون دولار للشركات الراغبة في نقل الإنتاج لدول أخرى.

ليس من المعروف كيف سترد الصين على خطوة كهذه، خاصة مع تحسن العلاقات بين الطرفين مؤخراً وتخطيط الرئيس الصيني شي جين بينج لزيارة اليابان الشهر الماضي قبل تأجيل الزيارة بسبب وباء الكورونا.

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ويُذكر أن الصين هي أكبر شريك تجاري لليابان، ولكن الواردات من اليابان انهارت بالنصف في فبراير مع غلق المصانع، ما أدى لانقطاع عدد من المكونات الهامة للكثير من شركات التصنيع اليابانية وتوقف إنتاجهم.. وتهدف اليابان لتقليل الاعتماد على الصين كقاعدة تصنيعية للمواد والمكونات المختلفة الضرورية لصنع منتجات أخرى.