شاهد شعار همر الجديد

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الخليج ٣٦٥ نت – ظهر الشعار الجديد لجمس همر بيك اب بفضل تسجيله تجارياً من طرف جنرال موتورز.. وهذا الشعار يبدو أكثر حيوية من شعار همر القديم.
الشعار القديم كان مجرد الحروف الإنجليزية البارزة لهمر مع استخدام خط بسيط ومباشر، أما الشعار الجديد فيأتي بحواف حادة وزوايا متعددة لوضع لمسة خاصة عليه.. بشكل عام يبدو الشعار مستقبلياً أكثر من الماضي، وهو منطقي بالنسبة لموديل من هذا النوع.
الشعار الجديد لجمس همر بيك اب و SUV
الشعار القديم:
جنرال موتورز سجلت الشعار الجديد في الرابع من فبراير، بعد فترة قصيرة من نشر أول فيديو تشويقي للبيك اب الجديدة في نهاية أبريل، بنفس الشعار وتصميم مثير للاهتمام للشبك الأمامي.. وبينما السيارات الكهربائية لا تحتاج لشبك أمامي بالطبع، قررت جي ام الإبقاء على الشبك الأيقوني لهمر بسبع فتحات لكونه جزءاً رئيسياً من صورة العلامة.
ويُذكر أن جمس همر ستتوفر كبيك اب وكسيارة SUV كذلك، ولكن جنرال موتورز لم تكشف بعد عن شكل الموديلين.. وبينما لمحت الشركة في الماضي إلى تدشينها في العشرين من مايو، نتوقع تأجيل هذا التدشين لحين تجاوز أزمة الكورونا.
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