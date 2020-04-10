بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021 تظهر بشبك عملاق أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور تجسسية جديدة لسيارة بي ام دبليو الفئة الرابعة كوبيه 2021، ونستطيع أن نرى بوضوح الشبك الأمامي الضخم الذي أثار الجدل منذ كشف الشركة عنه في سيارة “كونسيبت 4” الاختبارية.

يجدر بالذكر أنه عند تركيب لوحة الترخيص الأمامية، تبدو السيارة الجديدة أفضل قليلاً، حيث تُخفي جزء من الشبك الأمامي العملاق الجديد، وبصرف النظر عن الشبك المثير للجدل، فإن بقية السيارة ملفوفة بغطاء التمويه.

لا تزال المقصورة الداخلية لـ بي ام دبليو الفئة الرابعة كوبيه 2021 مغطاة، ولكننا استطعنا رؤيتها حيث أنها متطابقة مع الفئة الثالثة الجديدة.

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ستحتوي على نفس تشكيلة المحركات في الفئة الثالثة، بداية من المحرك الصغير ذو الأربعة أسطوانات وصولاً إلى المحرك ذو الست أسطوانات، حيث سيُستخدم الأخير في M3 وM4 القادمتين، والتي ستستخدم شاحني التوربو 3 لتر من X3 M وX4 M بشكل مختلف قليلاً، وسيكون هناك إصدار هجين بالقابس واحد على الأقل في تشكيلة السيارة.

في النهاية، أشار تقرير حديث إلى أن شهر يونيو هو التاريخ المحتمل للكشف عنها، لذلك لن يمر وقت طويل حتى يتم الكشف عن السيارة بشكل كامل.