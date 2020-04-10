جيب جراند شيروكي 2021 قادمة بمنصة ألفا روميو

الخليج ٣٦٥ نت – يبلغ الجيل الحالي من جيب جراند شيروكي من العمر عقداً من الزمان، ووفقاً لتقرير نشرته Car and Driver، ستحصل الـ SUV متوسطة الحجم أخيراً على جيلها الخامس قريباً، مع تحديثات شاملة وتغييرات كبيرة في الداخل والخارج، وكما ألمح الراحل سيرجيو ماركيوني، الرئيس السابق لفيات كرايسلر، فمن المتوقع أن يحصل الجيل الجديد على منصة ألفا روميو ستلفيو، وذلك لتقليل تكاليف تطوير السيارات، حيث أنفقت الشركة 1.1 مليار دولار لتطوير هذه المنصة.

جيب جراند شيروكي 2021 – الشكل المتوقع:

نتيجة لذلك، يُتوقع أن يؤدي استخدام المنصة الجديدة إلى تمديد قاعدة العجلات إلى أكثر من 2.91 متر التي تحصل عليها سيارة الـ SUV اليوم، وسيُترجم ذلك إلى مقصورة أكثر اتساعاً لموديل المقاعد الخمسة، وسيسمح للشركة بتقديم نسخة بثلاثة صفوف من المقاعد لاحقاً، وسيكون لدى السيارة قدرات كبيرة على الطرق الوعرة بفضل نظام الدفع الكلي وإصدار Trailhawk، وبالحديث عن الإصدارات الإصافية، فمن المحتمل أن يكون هناك إصدار تراكهوك القوي.

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أما فيما يتعلق بالمحركات، فستحصل السيارة على قوتها من محرك سعة 2 لتر بأربعة أسطوانات مستقيمة بدعم كهربائي في الإصدار الأساسي، في حين سيحصل الإصدار الأكثر تكلفة على محرك بينتاستار V6 المألوف مع eTorque، ويُقال أن هناك إصدار هجين بالقابس سينكشف في وقت لاحق، كما قد تحصل السيارة على محرك ديزل مستعار من رام 1500 وهو محرك V6 سعة 3 لتر بقوة 260 حصان و651 نيوتن.متر من عزم الدوران.

في النهاية، متى سيتم الكشف عن جراند شيروكي الجديدة كلياً؟ قال رئيس تصميم فيات كرايسلر منذ وقت ليس ببعيد أنه سيظهر لأول مرة في وقت لاحق من عام 2020، لكن كل شيء قابل للتغيير في الظروف الحالية من حيث انتشار فيروس كورونا وتأثر صناعة السيارات بشكل كبير، لننتظر ونرى متى سيتم الكشف عنها.