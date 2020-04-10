اليابان تلزم صانعات السيارات بوضع مصابيح أمامية أوتوماتيكية في جميع السيارات الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – لطالما كانت المصابيح الأمامية جزءاً رئيسياً من الترحال، وحتى قبل اختراع السيارات وقد تم استخدام مصابيح زيتية في العربات التي تجرها الأحصنة، والآن توجد أنواع متعددة من المصابيح الأمامية الهالوجينية والليزر، ومنهم مصابيح أوتوماتيكية في السيارات الحديثة.

هذه المصابيح الأوتوماتيكية أصبحت إلزامية في جميع السيارات الجديدة في اليابان، وهو قرار جديد من الحكومة اليابانية بإلزام جميع صانعات السيارات بوضعهم في الموديلات الجديدة بداية من أبريل الجاري.

ولا نتحدث هنا عن النوعية الشائعة من المصابيح الأوتوماتيكية التي يمكن للسائق تعطيلها في أي وقت، بل ستكون مفعلة أوتوماتيكيا طوال الوقت عند خفوت الإضاءة أمام السيارة إلى مستوى معين.

سبب القرار الجديد هو ارتفاع حالات الحوادث في الليل، والتي تؤثر على كبار السن وراكبي الدراجات بشكل خاص.. والمصابيح الأوتوماتيكية لن توضح الرؤية فقط للسائق بل ستزيد من وضوح السيارة نفسها للآخرين.