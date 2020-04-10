ساعة يد من الياقوت والتيتانيوم بتصميم مستوحى من بوجاتي شيرون بـ 1.05 مليون ريال

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الخليج ٣٦٥ نت – وقعت بوجاتي العام الماضي تعاقداً مع صانعة الساعات الأمريكية جاكوب آند كو لصنع ساعات يد خاصة للاحتفال بالعلامتين والتعاون بينهما، وتستثمر ثمار هذا التعاون مع تقديم ساعة يد “بوجاتي شيرون توربيون” الفاخرة.
هي ساعة يد مستوحاة من تصميم بوجاتي شيرون، مع قضاء عام في مراحل التطور وصنع محرك 16 سلندر مصغر مماثل لمحرك الشيرون، مع 16 مكبس وشواحن التوربو وغيرها، ويتكون المحرك من 578 قطعة متحركة، ما يجعله واحد من أعقد قطع الساعات في تاريخ الصناعة.
المحرك وأجزاؤه تتحرك باستمرار أثناء تشغيل الساعة، مع استخدام الياقوت لصنع المحرك المصغر، والتيتانيوم الأسود لباقي قطع الساعة.
وتنوي جاكوب آند كو صنع 250 نسخة من ساعة يد “بوجاتي شيرون توربيون” بسعر 240,000 دولار، ما يعادل 1.05 مليون ريال.
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