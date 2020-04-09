أول المعلومات عن نيسان فرونتير 2021 الجيل القادم

الخليج ٣٦٥ نت – ينتظر الجميع رؤية الجيل القادم من نيسان فرونتير والمقرر طرحه كموديل لعام 2021، خاصة أن الجيل الحالي ممتد منذ عام 2005 بنفس الشكل تقريباً.

وانتشرت العديد من التقارير التي تشير إلى أن البيك أب ستتخلى عن محرك V6 سعة 3.8 لتر لتحصل على محرك أقوى، كما وعدت نيسان بتحسين كفاءة استهلاك الوقود بالموديل، حيث أكدت أن فرونتير 2021 ستأتي بتصميم ديناميكي جديد، لتصبح أخف بيك أب موجودة بالأسواق.

ومع ذلك، لن يكون الجيل القادم تطورًا جديدًا تمامًا، حيث تشير التقارير إلى نية الشركة في الإحتفاظ بنفس المنصة الأساسية ولكن مع هيكل محدث، وصرحت نيسان أن التصميم الجديد سيكون أكثر قوة وشراسة، وسيكون مختلفاً عن نافارا حيث ستصبح سيارتي البيك أب مستقلتين عن بعضيهما.

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وعلى الرغم من الأزمة التي يمر بها قطاع السيارات بسبب فيروس كورونا، إلا أن نيسان أكدت أنه سيتم الكشف عن فرونتير 2021 قريباً.

الشكل المتوقع: