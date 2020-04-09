مبيعات السيارات ترتفع بنسبة 23% في روسيا.. كيف؟

الخليج ٣٦٥ نت – في ظل حالة الركود التي تشهدها أسواق السيارات حول العالم، بسبب إغلاق المصانع والشركات ومنافذ البيع في العديد من الدول، يأتي الأمر مختلفاً تماماً في روسيا إذ ارتفعت مبيعات السيارات لشهر مارس بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لـ “Autonews Europe”، فبعد أن تم إغلاق الوكلاء في جميع أنحاء البلاد كإجراء احترازي ضد انتشار جائحة فيروس كورونا، اضطر المستهلكون إلى إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت، إذ تم بيع ما لا يقل عن 160,640 سيارة جديدة خلال شهر مارس مسجلة زيادة بنسبة 16% عن الربع الأول من العام الماضي على أساس سنوي، بإجمالي 375,649 سيارة.

بينما نشرت أوتوستاد تحليلاتها حول الوضع القائم، متوقعة أن سبب حدوث ذلك أن المستهلكين أرادوا شراء سيارات جديدة قبل الارتفاعات المتوقعة في الأسعار خاصة بعد الانخفاض الحاد للروبل، وأشارت إلى أنه سيكون هناك تراجع وسيكون شديداً، مضيفة أن انخفاض المبيعات لشهر أبريل قد يصل إلى الذروة من 80% إلى 90%، وبالفعل بدأت المبيعات في التباطؤ في نهاية الشهر الماضي.