كورونا يربك خطط ريفيان

تعد السيارات الكهربائية من Rivian من أكثر سيارات EV الكهربائية المتوقعة في الولايات المتحدة، ولكن سيتعين على المشترين المحتملين الانتظار للحصول عليها.

بعد إغلاق مصنعها في الشهر الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، أعلنت الشركة الناشئة عن تأجيل الإنتاج حتى عام 2021، وفقًا لصحيفة شيكاغو تريبيون.

كانت Rivian تهدف إلى تقديم أول سيارات بيك آب

وعربات دفع رباعي في وقت لاحق من هذا العام، لكنها لا تستطيع الحصول على منشأتها مصنع ميتسوبيشي سابقًا، تم إعادة تجهيزها بسرعة كافية.

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خططت شركة Rivian لتوظيف الآلاف من الموظفين في محاولة لبدء إنتاج سيارة بيك اب R1T الكهربائية بالكامل و R1S SUV، لكن

الوباء عرقل هذه العملية.

قالت المتحدثة آمي ماست لصحيفة تريبيون: "هناك 11 موظفا ريفيان هناك في 2.6 مليون قدم مربع، واضطرت شركات تصنيع سيارات أخرى، بما في ذلك فورد وتيلسا وجنرال موتورز، إلى إيقاف الإنتاج بسبب COVID-19".

أعلنت الشركة مؤخرًا أنها ستكون قادرة على بيع مركباتها الكهربائية بأقل من المتوقع، قائلة إن R1T متوسطة المدى مع 300 ميل من النطاق ستبيع مقابل 69000 دولار مع R1S قابلة للمقارنة بسعر 72000 دولار.