تعرف على أنواع السائقين السبعة: من أنت بينهم؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعاون مجموعة من علماء النفس الاجتماعيون مؤخراً لدراسة علم النفس الاجتماعي للسلامة على الطرق، ومن خلال إجراء مجموعات التركيز والمقابلات المتعمقة مع السائقين الأوروبيين، توصل العلماء إلى وجود سبعة أنواع من السائقين.

1- السائق المُعلم

الذي يحتاج إلى التأكد من أن السائقين الآخرين يعرفون الخطأ الذي فعلوه ويتوقعون الاعتراف بجهوده أو تعليمها لتعليم الآخرين.

2- السائق الخبير

يظن هذا السائق أنه أفضل دائماً من المحيطين به، لذلك تجده دائم الصراخ فيمن حوله.

3- السائق المنافس

وهو الذي يحتاج باستمرار للتقدم على السائقين الآخرين ويزعج باستمرار عندما يقف شخص ما في الطريق. يمكن التعرف على هذا السائق من خلال الحاجة المستمرة إلى التسارع عندما يحاول شخص تجاوزه أو سد الفجوة لمنع شخص ما من الوقوف أمامه.

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4- السائق المُعاقِب

يسعى دائماً لأن يعاقب السائقين الآخرين على أي سلوك غير لائق، ويحرصون دائماً على رعاية الطريق واحترامه.

5- السائق الفيلسوف

يستطيع هذا السائق تقبل سوء السلوك بسهولة ويحاول شرحه عقلانيًا

6- السائق المتجنب

وهو الذي يتجنب التعامل أو الشجار مع السائقين الآخرين

7- السائق الهارب

وهو شخص يهرب من مشاكل الطريق والقيادة برفع صوت الموسيقى وتجنب التعامل مع الآخرين.