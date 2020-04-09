سيارة نادرة بقيمة 3 مليون ريال تتحطم بإحدى شوارع نيويورك “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – شهدت مدينة نيويورك واقعة مؤسفة لعشاق السيارات في العالم، حيث تعرضت سيارة جمبالا ميراج جي تي – Gemballa Mirage GT نادرة لحادث ضخم في أحد شوارع المدينة الأمريكية.



ولقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات توثق تحطم هذه السيارة المعدلة النادرة والتي تعتمد في تعديلها على السيارة الرياضية الألمانية بورش كاريرا جي تي.

ووفقاً للفيديوهات وشهود العيان، فإن مالك السيارة قد سار بشكل جانبي ليصطدم بـ فان تويوتا سيينا، ثم حاول أن يهرب من موقع الحادث، ولكن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالسيارة تسببت بالاصطدام مع سيارات أخرى متوقفة على الطريق قبل القبض عليه من قبل الشرطة.

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مالك السيارة هو Benjamin Chen مؤسس فعاليات جولد رش رالي، وهناك ترجيحات صحفية تشير إلى أنه كان مخموراً أثناء القيادة.

والمحزن في الأمر، أن هذا الاصدار النادر من سيارة جمبالا ميراج جي تي المعدلة من قبل الشركة الألمانية Gemballa لا يوجد منها في العالم إلا 25 نسخة فقط، ويبلغ سعرها 780 ألف دولار أمريكي (2,925,000 ريال سعودي).



يذكر أن هذه السيارة النادرة مزودة بمحرك V10 سعة 5.7 لتر تنفس طبيعي بقوة 670 حصان بدلاً من 603 حصان المتوفر في الطراز الأساسي، كما حصلت على أنظمة تعليق معدلة وهيكل خارجي معدل بالكامل خفيف الوزن، بالإضافة إلى تزويدها بجناح خلفي عملاق و4 مخارج للعادم.