ما يجب فعله إذا توقف المحرك بشكل مفاجئ أثناء قيادة السيارة

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الخليج ٣٦٥ نت – يواجه قائدي السيارات أحياناً بعض المواقف المزعجة والخطيرة أثناء قيادتهم على الطرق، أحد هذه المواقف الخطيرة هي غلق تشغيل السيارة وفقد القدرة على الكبح أو توجيهها بشكل فعال أثناء القيادة.
ولقد عانى كثير من السائقين من هذه المشكلة خاصة في السيارات القديمة، وما يزيد من حدة المشكلة هو عدم دراية السائقين بكيفية التصرف بشكل صحيح وهو ما يعرضهم للخطر، خصوصاً إذا حدث هذا الأمر على الطرق السريعة.
لذا خلال السطور التالية سنوضح لكم خطوات التصرف الصحيح حال توقف تشغيل السيارة أثناء القيادة.
1- يجب في البداية عدم إصابتك بالذعر والمحافظة على هدوئك، ثم قم بتشغيل أضواء الخطر لتنبيه السيارات الأخرى بوجود مشكلة لديك.
2- حاول سريعاً إيجاد بقعة الى جانب الطريق تسمح لك بركن سيارتك والتوقف فيها دون التعرض للخطر.
3- ستلاحظ أن هناك صعوبة بالغة في توجيه السيارة إلى المكان المراد التوقف فيه، وذلك لتوقف مساعد التوجيه الكهربائي عن العمل، لذا عليك استخدام كامل قوة يديك لتوجيه السيارة.
4- ستجد أيضاً أن المكابح قد تصلبت وفقدت قدرتها تقريباً على إيقاف السيارة، لذا قم بالضغط عليها بكامل قوتها حتى تتوقف السيارة تماماً.
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