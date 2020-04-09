خصومات كورونا.. هدية شركات السيارات للعاملين بالفرق الطبية

تقديرًا لمجهوداتهم في محاربة تفشي وباء كورونا المستجد، أعلنت مجموعة من أبرز ماركات السيارات عن توفيرها لخصومات رمزية تقدم لأعضاء الفرق الطبية من عملائها بالولايات المتحدة عند شرائهم لسيارات من هذه الماركات.

وجمع موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات قائمة بـ 5 شركات سيارات توفر حاليًا خصومات خاصة للعاملين بالمجال الطبي بالولايات المتحدة، وفقًا لموقع CarsDirect.

وأفاد الموقع بأن الخصومات رمزية وتتراوح بين 500 و750 دولارًا، ويصل الخصم عند بعض الماركات لـ2500 دولار.

وبدأ الموقع بقائمة هذه الماركات، وهي شركة جنرال

موتورز، والتي ذكر أنها توفر خصومات، لم تحدد قيمتها، على سيارات من ماركات تابعة لها هي شيفروليه وبويك وكاديلاك وGMC، ويستمر عرض الخصم من هذه الماركات التابعة لجنرال موتورز حتى 30 يونيو المقبل.

ومن بعدها ذكر الموقع شركة هوندا اليابانية المصنعة للسيارات، والذي ذكر أنها توفر خصومات لسياراتها، تتراوح بين 500 و750 دولار، للعاملين بالمجال الطبي، وهذا العرض سارٍ على موديلات ماركة "أكيورا" التابعة لهوندا

فيما عدا موديل أكيورا NSX والنسخ الخاصة من موديل أكيورا PMC.

وقال موقع "موتور وان" إن عرض خصومات هوندا مستمر حتى يوم 6 من شهر يوليو المقبل.

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ومن بعدها، جاء ضمن الماركات التي تعرض خصومات للعاملين بمجالات الصحة والطب، شركة هيونداي، التي توفر خصومات تبدأ من 500 دولار، على بعض موديلاتها.

وشركة مازدا التي تقدم خصومات للعاملين بالمجالات الطبية تصل إلى 1500 دولار، ويشمل ذلك جميع الموديلات التابعة للشركة اليابانية.

وأيضًا شركة فولفو، التي أعلنت تقديمها لأكبر خصم بين هذه القائمة، للعاملين بالمجالات الطبية وأيضًا للمعلمين بالمدارس، ويتراوح الخصم الذي تقدمه فولفو ما بين 2000 و2500 دولار، وينتهي هذا العرض بنهاية شهر أبريل الجاري.