“كيا الجبر” الراعي الرئيسي لمبادرات نادي الاتحاد الاجتماعية

الخليج ٣٦٥ نت – دعماً للجهود الكبيرة المبذولة من كافة قطاعات الدولة للوقاية من فايروس كورونا المستجد والتخفيف من آثاره على الفرد والمجتمع، وتجسيداً للتعاون المثمر بين القطاعين الخاص والرياضي في المملكة، رعت شركة الجبر التجارية؛ وكلاء سيارات كيا موتورز في المملكة مبادرات نادي الاتحاد الاجتماعية الموجهة للمجتمع؛ وتتضمن برامج وفعاليات إلكترونية عبر منصات النادي في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم استضافة نخبة من نجوم النادي الحاليين والسابقين في مختلف الألعاب، في لقاءات حوارية مباشرة، وإقامة بطولات في لعبة البلاي ستيشن بمشاركة لاعبين من النادي.

وحول رعاية الشركة لمبادرات نادي الاتحاد الاجتماعية أوضح الرئيس التنفيذي لعمليات التشغيل بشركة الجبر التجارية السيد/ وائل بغدادي بأن شركة الجبر التجارية؛ وهي أحد مكونات مجموعة الجبر كان لها العديد من المبادرات لخدمة المجتمع في هذه المرحلة للتخفيف من آثار فايروس كورونا، منها ما وجُه لمنسوبي القطاع الصحي على وجه التحديد، كمبادرة تقديم خدمة المساعدة على الطريق مجاناً، ولكافة عملاء الشركة عبر تمديد فترة الضمان على المركبات، وفي تعاوننا مع أحد أعرق الأندية السعودية نوجه رسالة إلى أفراد المجتمع عبر هذه الفعاليات التي تعزز من بقائهم في منازلهم لوقايتهم ومن يحبون من هذا الفايروس، كما أكدت على ذلك الجهات المختصة، وحقيقة نشكر مجلس إدارة نادي الاتحاد ومركز النادي الإعلامي على هذه الحزمة من البرامج والفعاليات التي سعدنا برعايتها والمساهمة في تقديمها لكافة الجماهير، وليس جماهير العميد فقط، حيث تستطيع كافة الجماهير المشاركة والتفاعل مع ما سيتم تقديمه من مسابقات وجوائز.