لكزس LC كوبيه 2021 المحدثة تكشف نفسها رسمياً

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الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت لكزس الستار عن LC كوبيه 2021 المحدثة بتصميم أنيق مألوف وألوان جديدة للخارجية وجنوط 20 إنش مختلف.
وتستمر التحديثات المحدودة في الداخلية مع دعم نظام المعلومات الترفيهية 10.3 إنش الآن لتطبيق اندرويد اوتو بجانب ابل كاربلاي، كما حصلت السيارة على جلود جديدة فاخرة ضمن تغييرات جمالية أخرى.
من أهم التغييرات هي انخفاض وزن السيارة بـ 10 كيلوجرام تقريباً عبر استخدام مكونات ألومنيوم ووضع جنوط خلفية أخف وزناً.. كما تحسن نظام التعليق وازداد ثبات السيارة في الخلف خاصةً.. مع تحسن أداء وسرعة الجير الأوتوماتيكي 10 سرعات.
وتستمر لكزس LC كوبيه بمحرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 471 حصان وعزم دوران 538 نيوتن.متر، ما يسمح بتسارع السيارة إلى 96 كم\س في 4.4 ثانية فحسب، بينما نسخة LC 500h ستحصل على مولد طاقة هجين يجمع بين محرك V6 سعة 3.5 لتر وموتورين كهربائيين بقوة إجمالية 354 حصان.
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