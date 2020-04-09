كيا هي العلامة الأكثر إرضاءً لمالكي السيارات في بريطانيا

الخليج ٣٦٥ نت – تم اختيار كيا سورينتو كالسيارة الأكثر إرضاءً لمالكي السيارات في بريطانيا طبقاً لإحصائية مجلة Auto Express.. وقد حصلت سورينتو على تقييم مدهش 92.05% من العملاء، والذين اختاروها أيضاً كأفضل داخلية، وأفضل سيارة عملية.

وفي المراكز الخمسة الأولى بعد سورينتو نرى بيجو 3008 ولكزس RX وكيا نيرو ومازدا CX-5.

كما أن ملاك السيارات في بريطانيا يعتقدون أن سورينتو تأتي بأكثر المقاعد المريحة وأفضل مساحة داخلية، وأفضل المزايا المناسبة للأطفال.

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وتستمر العلامات الآسيوية في سيادة الترتيبات، مع سبع سيارات آسيوية في قائمة العشر سيارات الأكثر إرضاءً، وبالأسفل بإمكانكم قراءة قائمة الفائزين بالكامل وتقييماتهم.

1. Kia Sorento Mk3 – 92.05%

2. Peugeot 3008 Mk2 – 92.04%

3. Lexus RX Mk4 – 91.98%

4. Kia Niro Mk1 – 91.82%

5. Mazda CX-5 Mk2 – 91.75%

6. Skoda Kodiaq Mk1 – 91.73%

7. Toyota Corolla Mk12 – 91.71%

8. Lexus IS Mk3 – 91.64%

9. Hyundai Ioniq Mk1 – 91.61%

10. Skoda Superb Mk3 – 91.59%

11. Mazda 6 Mk3 – 91.59%

12. Toyota RAV4 Mk5 – 91.45%

13. Kia Sportage Mk4 – 91.44%

14. Volvo XC40 Mk1 – 91.38%

15. Skoda Karoq Mk1 – 91.29%

16. Toyota Prius Mk4 – 91.28%

17. Subaru Outback Mk3 – 91.12%

18. Kia cee’d Mk3 – 90.98%

19. Lexus CT Mk1 – 90.89%

20. Subaru Forester Mk4 – 90.66%

21. Honda CR-V Mk5 – 90.64%

22. SEAT Arona Mk1 – 90.63%

23. Kia Rio Mk4 – 90.56%

24. Nissan LEAF Mk2 – 90.55%

25. Toyota C-HR Mk1 – 90.49%

26. Mazda MX-5 Mk4 – 90.47%

27. Kia Stonic Mk1 – 90.41%

28. Citroën C4 Grand Space Tourer Mk1 – 90.38%

29. Kia Picanto Mk3 – 90.34%

30. Volvo XC60 Mk2 – 90.34%

31. SEAT Leon Mk3 – 90.28%

32. Lexus UX Mk1 – 90.27%

33. Subaru XV Mk2 – 90.22%

34. Skoda Octavia Mk3 – 90.18%

35. Peugeot 2008 Mk1 – 90.14%

36. Mercedes-Benz A-Class Mk4 – 90.14%

37. Renault ZOE Mk1 – 90.11%

38. Mazda 3 Mk4 – 90.06%

39. Honda Civic Mk10 – 89.98%

40. BMW 5 Series / M5 Mk7 – 89.82%

41. Ford Kuga Mk2 – 89.75%

42. Lexus NX Mk1 – 89.71%

43. Toyota Yaris Mk4 – 89.70%

44. Peugeot 208 Mk2 – 89.70%

45. Fiat 500 Mk1 – 89.63%

46. Audi Q5 / SQ5 Mk2 – 89.57%

47. Jaguar XF Mk2 – 89.49%

48. Nissan Juke Mk1 – 89.41%

49. BMW X3 Mk3 – 89.39%

50. Volkswagen Golf Mk7 – 89.29%

51. Volkswagen Tiguan/Allspace Mk2 – 89.21%

52. Audi Q2 Mk1 – 89.20%

53. Hyundai Tucson Mk2 – 89.14%

54. Suzuki Vitara Mk4 – 89.14%

55. MG ZS Mk1 – 89.12%

56. Nissan Qashqai Mk2 – 89.12%

57. Honda Jazz Mk3 – 89.11%

58. BMW X1 Mk2 – 89.08%

59. Vauxhall Astra Mk7 – 88.99%

60. Hyundai Kona Mk1 – 88.99%

61. SEAT Ateca Mk1 – 88.94%

62. Renault Clio Mk5 – 88.84%

63. Peugeot 308 Mk2 – 88.81%

64. Audi Q3 / RS Q3 Mk2 – 88.77%

65. Renault Kadjar Mk1 – 88.75%

66. Citroën C3 Aircross Mk1 – 88.74%

67. Mitsubishi Outlander Mk3 – 88.73%

68. Hyundai i20 Mk2 – 88.71%

69. Vauxhall Grandland X Mk1 – 88.62%

70. Audi A5 / RS 5 / S5 Mk2 – 88.59%

71. Ford Fiesta Mk8 – 88.59%

72. Citroën C1 Mk2 – 88.58%

73. Citroën C4 Cactus Mk1 – 88.48%

74. MG 3 Mk1 – 88.44%

75. Renault Captur Mk1 – 88.43%