بورش تمنح موظفيها علاوة بـ 36,700 ريال.. وتقول لهم تبرعوا بها!

الخليج ٣٦٥ نت – الكثير من صانعات السيارات أغلقت مصانعها بشكل مؤقت للحدّ من انتشار فيروس كورونا، ومن طرفها أعلنت بورش عن إغلاق مصنعين في ألمانيا في 18 مارس، مع تمديد توقفهم حتى منتصف أبريل.

وفي مفاجأة سارة لموظفيها المتوفقين عن العمل، أعلنت بورش عن تقديمها لعلاوة بقيمة 9,000 يورو (36,700 ريال) لمكافأتهم على “التزامهم الخاص في العام المالي 2019″، وهو منطقي إذا علمنا أن مبيعات بورش في أمريكا الشمالية قفزت 7.6% العام الماضي إلى 61,568 سيارة.

وصرح فيرنر فيريش، رئيس مجلس إدارة بورش، أنه “جزء من ثقافة بورش أن نكافئ قوتنا العاملة على جهودهم العظيمة العام الماضي”، ولكن مع هذه العلاوة، طلبت بورش مباشرة من موظفيها المساهمة بالتبرع الجماعي لبنوك الطعام وشركات التوريد الطبي للتعامل مع وباء الكورونا، مع استهداف الشركة لزيادة التبرعات العامة من طرفها بـ 5 مليون يورو (20.3 مليون ريال).

وللتذكير، بورش تحصل على إيرادات سنوية إجمالية تبلغ 25 مليار دولار، وتُقدر قيمة العلامة في السوق بـ 11 مليار دولار حسب إحصاءات مجلة فوربس.