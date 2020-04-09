بورش تقرر صرف علاوة استثنائية لموظفيها رغم "كورونا"

قررت شركة صناعة السيارات رياضية الألمانية "بورش"، منح موظفيها علاوة استثنائية هذا العام بقيمة 9.700 يورو، كمساهمة في التأمين ضد الشيخوخة، رغم تداعيات أزمة كورونا العالمية.

ذكرت الشركة أنها تربط هذه العلاوة

الاستثنائية هذا العام بمناشدة لموظفيها في ألمانيا البالغ عددهم نحو 27 ألف موظف بالتبرع بجزء من هذه العلاوة لصالح منظمات خيرية، مضيفة أن مجلس إدارة الشركة سيفعل المثل.

وبحسب بيانات الشركة، فإن مجلس الإدارة حدد قيمة العلاوة الاستثنائية التي تعود إلى أرباح عام 2019 منذ بداية هذا العام، أي قبل اندلاع أزمة الجائحة.

جدير بالذكر أن الشركة حولت موظفيها إلى نظام العمل بدوام جزئي بسبب أزمة الجائحة.