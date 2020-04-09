وكيل سوزوكي يكشف عن "إسبريسو" الجديدة.. تعرف على المواصفات والأسعار

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة مودرن موتورز للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة سوزوكي اليابانية في مصر، عن أحدث سيارات سوزوكي في السوق المحلية وهي S.Presso "إسبريسو" الـSUV الرياضية الصغيرة.

بدأت سوزوكي S.Presso الصغيرة مشوارها بالطرقات قبل عام، إذ تم تقديمها لأول مرة بالسوق الهندي حيث موطن تصنيعها خلال 2019 المنقضي.

ومن المنتظر أن يتم طرح السيارة الجديدة متاحة حاليًا لعملاء السوق المصرية بفئة واحدة كاملة التجهيزات بسعر رسمي يبلغ 145.000 جنيه.

تعتمد سوزوكي إسبريسو التي تعد الطراز الإنتاجي من الموديل التجريبي Future-S، على سواعد محرك بنزين صغير ثلاثي

الاسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 67 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وخزان وقود سعة 27 لترًا.

ومن المقرر تقديم السيارة الجديدة لعملاء السوق المحلية بناقل حركة من 5 سرعات، ويمكنها الانطلاق من الثبات حتى 100 كم في 14.3 ثانية، فيم تبلغ سرعتها القصوى 150 كم/س.

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ويبلغ طول سيارة سوزوكي خماسية الأبواب والمقاعد الجديدة 3.665 مم، وعرضها 1.520 مم، وارتفاعها 1.564 مم، وتقف على عجلات سبائكية بقياس 14 بوصة، ومساحة

التخزين الخلفية "الشنطة" 239 لترًا مكعبًا.

وتقدم S.Presso الجديدة بمقصورة مزودة بلوحة قيادة بتطعيمات من لون الهيكل الخارجي، وأزار للتحكم في وسط اللوحة بشكل دائري شبيه بلوحة التحكم في سيارات فيات 500 الصغيرة.

تمتلك السيارة الجديدة مكيف يدوي للهواء وزجاج كهربائي أمامي ومدخل USB وAUX وعدادات رقمية، ومخرج كهربائي بقدرة 12 ڤولت، ونظام صوتي مكون من سماعتين.

كما يتوفر بالسيارة نظام فرامل ABS مانعة للانغلاق ووسائد هوائية أمامية ومشغل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وعجلة قيادة بأزرار للتحكم ببعض أنظمة التشغيل، إضافة إلى نظام مانع إدارة المحرك.

وبحسب الوكيل فإن سوزوكي إسبريسو تتوفر محليًا بخمسة ألوان مختلفة هي "الأبيض - الأحمر - الفضي - اللبني - البرتقالى - الرمادي".