"هيونداي موتور" تمدد فترة ضمان أكثر من مليون مركبة حول العالم

كتب: باسل الحلواني

أطلقت شركة هيونداي موتور برنامج هيونداي كير C A R E، لتمديد ضمان مركباتها في جميع أنحاء العالم. ويهدف البرنامج إلى دعم عملاء هيونداي الذين قد يواجهون صعوبات في إجراء صيانة مركباتهم بسبب إجراءات تقييد الحركة التي تعيشها مختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا، والتي قد تعوق وصول عملاء هيونداي لمراكز الصيانة.

يضمن برنامج هيونداي كير الجديد استفادة مركبات هيونداي التي تنتهي فترة ضمانها خلال شهري مارس وأبريل 2020، من تمديد لخدمات الضمان حتى 31 مايو 2020. مع التأكيد على استمرار الضمان الخاص بالمركبات التي تنتهي خلال شهر مايو

إلى نهاية الشهر.

ويغطي برنامج تمديد الضمان الجديد أكثر من 1.21 مليون سيارة هيونداي في 175 دولة.

ويأتي قرار هيونداي استجابة لقيام العديد من الدول بعدد من الإجراءات الاحترازية المختلفة نتيجة تفشي فيروس كورونا، وتتضمن هذه الإجراءات إغلاق المرافق غير الحيوية وتقييد الحركة والتنقل. وتتوقع هيونداي أن يستجيب برنامج هيونداي كير لمخاوف العملاء الذين قد لا يتمكنون من زيارة مراكز الخدمة لصيانة المركبات أو إجراء الإصلاحات خلال فترة الضمان بسبب الإجراءات الرسمية لمواجهة الفيروس.

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وأعربت إدارة هيونداي موتور أن رفاهية وسلامة عملاء وموظفي الشركة تعد أولوية قصوى لديها، وأنها تراقب عن كثب تطورات وضع جائحة كورونا، وتحث الجميع على الامتثال للتدابير الاحترازية المتبعة في الأسواق المحلية للتخفيف من انتشار فيروس كورونا.

وقال بانج سون - جيونج، نائب رئيس هيونداي للشرق الأوسط وأفريقيا: "نقدر أن العديد من عملائنا قد يكون لديهم صعوبات في الوصول إلى مراكز خدمة المركبات خلال هذه الأوقات الاستثنائية، ومع برنامج هيونداي كير نود أن نطمئنهم على تمديد سريان ضمان مركباتهم، فكما نهتم بسلامة مركبات هيونداي، نهتم بسلامة عملائنا وصحتهم".

وستجري هيونداي اتصالات فردية بكل مالكي مركباتها التي ينطبق عليها برنامج هيونداي كير في الأيام المقبلة، وذلك إما عبر البريد الالكتروني أو الهاتف أو من خلال الرسائل النصية، لشرح تفاصيل برنامج التمديد.