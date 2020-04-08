داخلية فورد اف 150 الجيل القادم 2021 ترصد بدون تمويهات

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد فورد لإطلاق الجيل القادم من فورد اف 150 2021 المعاد تصميمها في وقت لاحق من هذا العام لمنافسة كلاً من رام 1500 ذات المقصورة عالية الجودة والتقنية، وشيفروليه سيلفرادو وجي ام سي سييرا المتأخرتين، وقد التقطت العدسات التجسسية صوراً لا حصر لها لبيك اب فورد القادمة، لكن أحدهم استطاع التقاط صور للداخلية دون أية تمويهات، كاشفة عن التصميم الفخم، حيث حصلت على تصميم داخلي محسن بشكل كبير بفضل استخدام مواد عالية الجودة والتقنيات الأكثر حداثة والتصميم المحدث.

سيجلس السائق خلف عجلة قيادة تطورية ليجدو أنفسهم ينظرون إلى لوحة عدادات رقمية جديدة، وعلى يمينها يوجد نظام ترفيهي أكبر يحيط به فتحات تهوية عمودية، كما يوجد أسفلها مفاتيح كهربائية محدثة، وتتميز أدوات التحكم في المناخ بشاشات LED صغيرة تُظهر إعدادات درجة الحرارة والمروحة، كما تحتوي على ناقل حركة معاد تصميمه وقطع زخرفية جديدة بين لوحة العدادات والنظام الترفيهي.

يذكر أن فورد أكدت بالفعل أن نظامها الترفيهي SYNC 4 سيكون متاحاً بعدة خيارات من الشاشات يبلغ قياسها 8 و12 و15.5 بوصة، وتوفر الشاشة الأكبر وصولاً سهلاً إلى الإعدادات المستخدمة حديثاً والأكثر شيوعا.

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إلى جانب التصميم الداخلي المحسن، ستحصل فورد اف 150 2021 على مظهر خارجي مطور وتشكيلة محركات مألوفة، وبالحديث عن المحركات، فهناك شائعات تقول أنها ستحصل على محرك V6 سعة 3.3 لتر بقوة 290 حصان، بالإضافة إلى خيار محرك V6 ايكوبوست سعة 2.7 لتر بقوة 325 حصان، وسينضم إليهم محرك V6 ايكوبوست سعة 3.5 لتر بقوة 375 حصان، ومحرك V8 سعة 5 لتر بقوة 395 حصان، كما تم إعداد محرك الديزل V6 باورستروك سعة 3 لتر أيضاً للعودة من جديد على أن يولد قوة أكبر من النسخة الحالية التي تولد 250 حصان و596 نيوتن.متر من عزم الدوران.

في النهاية، الأخبار الكبيرة بالطبع هي إضافة إصدار هجين من المقرر أن يستخدم محرك V6 سعة 3.5 لتر، ولا يُعرف الكثير بعد عن هذا الإصدار، لكن فورد قالت سابقاً أن البيك آب ستستخدم النظام الهجين للحصول على المزيد من عزم الدوران المنخفض، كما ستتمكن البيك آب أيضاً من العمل كمولد متنقل لتشغيل الأدوات والمعدات.