فيات سترادا 2021 بيك اب تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فيات عن سيارة سترادا بيك اب الجديدة قبل تدشينها في أمريكا اللاتينية لاحقاً هذا العام.. وقد وصفتها فيات بأول بيك اب صغيرة الحجم بالعالم بأربعة أبواب وخمسة ركاب.

وتتمتع البيك اب بتصميم أكثر وعورة وجراءة من السابق، مع شبك أمامي أكثر بروزاً ومصابيح أمامية LED ومصد جديد وفتحات تهوية على الرفارف الأمامية ومصابيح خلفية محيطة بأركان السيارة.

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وتتمتع البيك اب بأوسع مساحة تخزينية في فئتها الصغيرة بـ 1,354 لتر.. وتستمر تحديثات التصميم في الداخلية بمقود جلدي وزخرفات سوداء مصقولة ولوحة عدادات عصرية وشاشة معلومات ترفيهية 7 إنش بتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو.

وستتوفر سترادا بيك اب الجديدة بمحركين، الأول 1.4 لتر بقوة 88 حصان وعزم دوران 123 نيوتن.متر، والثاني 1.3 لتر بقوة 109 حصان وعزم دوران 139 نيوتن.متر، مع جير يدوي 5 سرعات.