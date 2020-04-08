لمواجهة كورونا.. وكيل بيجو يعلن عن مواعيد العمل الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة مانكسو للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، عن تقليص عدد ساعات العمل بمراكز الخدمة والصيانة التابعة لها، ذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة

للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت الشركة في منشور لها، إنه وفقًا للإجراءات الوقائية الرامية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا داخل المجتمع المصري،

فإن بيجو مصر يسعدها تقديم الخدمات لعملائها من الأحد للخميس بدءًا من الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وطالبت بيجو عملائها الراغبين في إجراء عمليات الفحص والصيانة، بالحجز مسبقًا من خلال الاتصال بخدمة العملاء، بهدف تقليل التجمعات داخل مراكز الخدمة ومنع التزاحم.