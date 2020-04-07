الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مرسيدس تحول S class لسيارة صامتة!

تناقلت مواقع وصفحات الإنترنت صورا وفيديوهات لمشروع سيارة كهربائية متطورة تشير التوقعات إلى أنها ستكون أساس الجيل الجديد لمركبات S class من مرسيدس.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل انسيابي مصمم بطريقة تجعلها تبدو وكأنها مركبة من أفلام الخيال العلمي، ودخلت في تصميم الهيكل عناصر من تصميم مركبات EQS الكهربائية وعناصر من تصاميم سيارات S class الجديدة من مرسيدس.

ومن أكثر ما يلفت الانتباه في هذه المركبة هو الانسيابية وتداخل الزجاج مع المعدن والكربون بصورة فريدة، وخلو الأبواب من القبضات التقليدية تماما، واستبدلت المرايا الجانبية بكاميرات تنقل الصور لشاشات داخلية.

كما دمجت مرسيديس مصابيح هذه السيارة في تصميم الهيكل بشكل مميز أيضا، وجعلتها تظهر فقط عندما تعمل.

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وسيتم تزويد هذه المركبة بمحركين كهربائيين قادرين على توليد عزم يعادل 470 حصانا، وبطاريات ليثيوم متطورة تكفيها لقطع مسافة 550 كلم بالشحنة الواحدة.

كما ستطلق نسخة AMG معدلة منها بمحركات كهربائي بعزم 600 حصان، قادرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.2 ثانية فقط.