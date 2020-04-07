اسعار هيونداي سانتافي 2020 في السعودية Hyundai Santa Fe

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت هيونداي سانتافي 2020 الجديدة إلى السعودية لدى الوكلاء الناغي والمجدوعي والوعلان، وللتذكير فقد أطلقت الكروس أوفر الكورية المتوسطة لأول مرة في عام 2001، بينما وصل الجيل الثاني في عام 2007، يليه نموذج الجيل الثالث الحالي في عام 2013. والآن وبعد مرور سبع سنوات تقريبا على ظهوره لأول مرة في معرض نيويورك للسيارات 2012، نكون وصلنا الى الجيل الرابع، وفيما يلي سنستعرض معكم أسعار هيونداي سانتافي 2020 في السعودية.

المحرك

تتاح هيونداي سنتافي 2020 بخمس خيارات من المحركات، الأول محرك البنزين جي دي أي 2.4 بقوة قصوى تبلغ 188 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة وعزم أقصى يبلغ 240 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة، والثاني محرك البنزين أم بي أي 3.5 بقوة قصوى تبلغ 280 حصان عند 6300 دورة في الدقيقة وعزم أقصى يبلغ 336 نيوتن.متر عند 5000 دورة في الدقيقة، والثالث محرك البنزين أم بي أي 2.4 بقوة قصوى تصل إلى 172 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة وعزم أقصى يبلغ 224 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة، والرابع محرك ديزل سي ار دي أي 2.2 بقوة قصوى تصل إلى 200 حصان عند 3،800 دورة في الدقيقة وعزم أقصى يبلغ 441 نيوتن.متر، والأخير محرك ديزل سي ار دي أي 2.0 بقوة قصوى تصل إلى 185 حصان عند 4000 دورة في الدقيقة وعزم أقصى يبلغ 402 نيوتن.متر، تتصل جميعها بناقل سرعة إما بـ 6 أو 8 سرعات أوتوماتيكي، أو يدوي ذو 6 سرعات، ونظام الدفع الرباعي الإلكتروني HTRAC في حين يتغير لون لوحة العدادات وفقًا لوضع القيادة المختار (المريح أو البيئي أو الرياضي)، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 10.9 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى قدرها 190 كم/س.

الراحة والتصميم

تعد سانتافي هي السيارة العائلية المثالية، ولا تحتاج السيارات العائلية إلى أن تكون مملة، حيث يضفي الشبك الكرومي الصلب والعجلات المعدنية مقاس 19 بوصة تصميم فريد وجريء في سيارات الـ SUV، كما تعطي أضواء السيارة جاذبية عالية التقنية، فتكون جاهزة للمغامرات العائلية، حيث تأتي بالمصابيح النهارية من نوع ليد (DRL) ومصابيح أمامية من نوع ليد، ومن الجانب تحصل على مقابض خارجية للأبواب، ومرايا خارجية مع مؤشر اتجاه، وسقف بانورامي في الأعلى، وتتراوح مقاسات الجنوط من 17-19 بوصة، وفي الخلف حصلت على مصابيح خلفية من نوع ليد، وجناح خلفي أنيق، كما تأتي بطول 4.77 متر، عرض 1.89 متر وارتفاع 1.68 متر مع قاعدة عجلات طولها 2.765 متر ووزن إجمالي 2,155 كيلوجرام.

حصلت داخلية سيارة سانتافي الجديدة لعام 2020 على عدد من التحديثات، حيث توفر التصميمات الداخلية الواسعة مع مساحة أكبر للساقين والمساحة الكبيرة في صندوق السيارة كل الراحة التي تحتاجها للحظات أكبر مع عائلتك، وبغض النظر عن حجم عائلتك، أو إذا كنت تحب النزهات، أو لعب الغولف أو التخييم، توفر لك سانتافي ذات الـ 7 ركاب مرونة كاملة مع تكوينات المقاعد المتعددة المتاحة، كما يمكنك طي الصف الثاني والثالث بالكامل، لتحصل على الكثير من المساحة لإستعمالها لشحن البضائع، في حين تقدم مجموعة لوحة العدادات الرقمية الرائعة مقاس 7 بوصات، التي تم وضعها بشكل مثالي وسهل القراءة، معلومات هامة للسائق مثل: حالة ميزات السلامة النشطة، والنطاق المتبقي وكمية استهلاك الوقود، وتعليمات الملاحة، ودرجة الحرارة الخارجية والمزيد، وتوفر شاشة العرض الأمامية معلومات مباشرة ومناسبة على الزجاج الأمامي، كما تتيح لك ميزة الشحن اللاسلكي شحن هاتفك بكل سهولة، ومع نظام وحدة التحكم في المقاعد، لن تضطر إلى ضبط مقعدك في كل مرة تدخل فيها السيارة، ويمكنك طي المقاعد الخلفية بلمسة واحدة، كما تتوفر بنظام الباب الخلفي الذكي.

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الأبعاد

الطول: 4.6 متر، والعرض: 1.8 متر، والارتفاع: 1.6 متر، وقاعدة العجلات: 2.7 متر، ومساحة التخزين الخلفية: 585 لتر.

الأمان

إذا كنت تفكر في الأمان فإن سنتافي الجديدة لديها تقنيات متطورة عديدة للحفاظ على سلامتك وأبرزها هي مساعد تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)، ونظام مساعدة تجنب الاصطدام الخلفي (RCCA)، ونظام مساعد تجنب التصادم في المناطق العمياء (BCA)، ومساعد الحفاظ على المسار (LKA)، والتحكم الذكي في السرعة مع ميزة التوقف والإيقاف (SCC w / S&G)، ومساعد الشعاع العالي (HBA)، كما يوفر نظام الوسادة الهوائية المزود بـ 6 وسادات هوائية أمامية وجانبية وستائر هوائية حماية واسعة عند حصول إصطدام، وتحدد الوسائد الهوائية الأمامية المتقدمة متى وكيف يتم نشر الضغط عند حصول حادث من خلال استشعار موضع الراكب واستخدام حزام الأمان وشدة التصادم، كما تتوفر بنظام المساعدة على الخروج الآمن (SEA)، ونظام تحذير إنتباه السائق (DAW)، وشاشة عرض المحيط (SVM)، ومع وسائل الراحة داخل السيارة، لن يفوتك مرة أخرى أي لحظة عائلية هامة.

في الختام، تتوفر هيونداي سانتافي 2020 عند وكيلها بالمملكة العربية السعودية بالإصدارات التالية: