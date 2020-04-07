مواصفات هيونداي باليسيد 2020 في السعودية Hyundai Palisade

الخليج ٣٦٥ نت – أتت هيونداي باليسيد 2020 الجديدة إلى السعودية لدى الوكلاء الناغي والوعلان والمجدوعي، وتعد هذه السيارة من فئة الـ SUV كبيرة الحجم والتي تشابه سيارة هيونداي سنتافي، وهي تناسب جميع الفئات العمرية، وقد حصلت السيارة على مميزات وتجهيزات عملية تلبي متطلبات السائق والركاب، وتأتي لمنافسةلعدد من السيارات منها شيفروليه سوبربان وفورد إكسبديشن وتويوتا لاندكروزر ونيسان باترول، والآن ننتقل للتعرف على مواصفات وأسعار هيونداي باليسيد 2020 في السعودية.

المحرك

تتاح هيونداي باليسيد 2020 بثلاثة خيارات من المحركات، الأول TCi سعة 2.2 لتر يولد قوة 200 حصان و441 نيوتن.متر من عزم الدوران، والثاني بنزين MPi سعة 3.5 لتر يولد قوة 277 حصان و335 نيوتن.متر من عزم الدوران، والأخير بنزين GDi سعة 3.8 لتر يولد قوة 295 حصان وعزم دوران قدره 355 نيوتن.متر، تتصل جميعها بناقل حركة آلي بثمان سرعات ونظام دفع رباعي HTRAC بأوضاع الثلج، والوحل، والرمال والتي ستضمن لك جرًا مثاليًا للإطارات على أنواع تضاريس مختلفة، وتأتي بكفاءة استهلاك وقود قدرها 10.7 لتر لكل 100 كم تقطعها، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 8.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى قدرها 260 كم/س.

الراحة والتصميم

من خلال انعكاس القيم المميزة لسيارات الـ SUV الرائدة، تعد خطوط باليسيد البارزة تعبيرًا عن أناقتها النقية، حيث حصلت على تصميم أنيق في الأمام بفضل شبكة رادياتور سوداء وفضية او من الكروم عاكسة للضوء، ومصابيح أمامية بارزة بإضاءة LED، كما تتوفر بجنوط مقاس 18 بوصة أو 20 بوصة، وفتحة سقف مزدوجة، وفي الخلف حصلت على مصابيح خلفية مجمعة بتقنية LED، ومصابيح ضباب خلفية، وتأتي بطول 4.89 متر، عرض 1.975 متر وارتفاع 1.75 متر مع قاعدة عجلات طولها 2.9 متر ووزن إجمالي 2,610 كيلوجرام.

حصلت داخلية سيارة باليسيد الجديدة لعام 2020 على عدد من التحديثات، حيث يضفي التصميم الأفقي شعورًا بالسعادة والرحابة بينما توجد كتيفة التحكم المركزية للسحب مميزة على نحو فريد، كما أنها تتسع لأي حمولة تضعها بها، إذ يمكن لمساحة المقصورة أن تتسع بسهولة لاحتياجاتك بطرق مختلفة ومتنوعة، ومن خلال قابلية طي الصف الثالث مساحة تحميل كبيرة تبلغ 1297 لتر، وتأتي بثمان مقاعد موزعة في ثلاثة صفوف، بالإضافة إلى مجموعة أجهزة القياس بقياس 7 بوصات وشاشة الملاحة بقياس 10.25 بوصة (تدعم اندرويد اوتو وآبل كاربلاي)، ومكيف الهواء الأوتوماتيكي بالكامل ذو التحكم المستقل ثلاثي المناطق، وشاشة مراقبة الرؤية في المناطق العمياء، وشاشة العرض العلوية (HUD)، ونظام وضع النوم، ومنافذ شحن يو إس بي للصف الثاني، ونظام شحن الهاتف الذكي لاسلكيًا.

أما فيما يتعلق بالراحة، فتتوفر بمقاعد خلفية مدفأة ومقعد آلي للسائق بـ 10 اتجاهات، ونظام الذاكرة المدمجة (IMS) للمقاعد، ونظام ترفيهي متطور يوفر تجربة قيادة وسفر متميزة وأكثر راحة ورفاهية.

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الأبعاد

تأتي السيارة بطول 4981 مم، وعرض 1976 مم وارتفاع 1750 مم مع قاعدة عجلات طولها 2900 مم.

الأمان

تتوفر باليسيد الجديدة بأنظمة سلامة متطورة تشتمل على تحذير التصادم في النقاط العمياء (BCW)، وتحذير الاصطدام الخلفي بحركة المرور (RCCW)، ونظام مساعدة تجنب الاصطدام الخلفي (RCCA)، ومساعد الحفاظ على المسار (LKA)، ومساعدة تفادي التصادم الأمامي (FCA)، كما تتوفر بنظام حماية يشمل 6 أكياس هوائية إذ يحظى السائق والراكب الأمامي بزوجين من الأكياس الهواية إلى جانب زوج من الأكياس الهوائية الجانبية لحماية منطقتي القفص الصدري والحوض، بينما توفر أكياس الهواء الستائرية على الجانبين الأيمن والأيسر حماية للرأس لركاب المقصورة كلهم، بالإضافة إلى نظام الرؤية المحيطية، ونظام المساعدة على الخروج الآمن (الأول في فئته).

في الختام، تتوفر هيونداي باليسيد 2020 عند وكيلها بالمملكة العربية السعودية بالإصدارات التالية: