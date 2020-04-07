أسباب عدم استجابة دواسة الوقود عند الضغط عليها

الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الوقت قد تتعرض السيارة إلى بعض الأعطال، أحد هذه الأعطال الشائعة هي عدم استجابة دواسة الوقود عند الضغط عليها، مما يضع السائق في خطر كبير، وهناك عدد من الأسباب تؤدي إلى حدوث هذه المشكلة نستعرضها خلال السطور التالية.

1- نفاذ الوقود



في حال نفاذ الوقود في الخزان فإنه يؤدي إلى توقف إمداد المحرك بالبنزين اللازم لعملية الاحتراق والسير، ما يؤدي إلى عدم استجابة دواسة الوقود للضغط وتوقف السيارة بالكامل.

2- مضخة الوقود



إذا تعرضت مضخة الوقود إلى الانسداد أو التلف، فلن تستطيع القيام بوظيفتها من ضخ الوقود من خزان الوقود للمحرك بانتظام، ما يؤدي لعدم استجابة دواسة البنزين، وقد يصل الأمر لتوقف السيارة بالكامل.

3- فلتر البنزين

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عدم تغيير فلتر البنزين بشكل منتظم يؤدي إلى انسداده وتلفه، وهو ما يضعف مرور البنزين من خزان الوقود إلى غرفة الاحتراق في المحرك.

4- تلف البوجيهات



في حال ضعف أو تلف البوجيهات فإنها تفقد وظيفتها من القيام بإشعال خليط البنزين والهواء في غرفة الاحتراق في المحرك، ما يفقد المحرك قوته ويؤدي إلى عدم استجابة دواسة البنزين.

5- فلتر الهواء



عدم تنظيف أو تغيير فلتر الهواء لفترة طويلة يؤدي إلى انسداده وتلفه، ما يؤدي إلى صعوبة دخول الهواء النقي لغرفة الاحتراق في المحرك.