تحت شعار "ابدأ بنفسك".. "غبور" تكشف عن خطتها الوقائية لمواجهة "كورونا"

كتب: باسل الحلواني

تحت شعار "ابدأ بنفسك"، اتخذت مجموعة جي بي غبور أوتو، مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت "غبور"، عبر بيان لها، إن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وذلك للحد من مخاطر تفشي الوباء.

وأكد البيان أن المجموعة تقوم بإتباع أعلى مستويات التطهير والتعقيم الشامل يوميا لكافة المنشآت التابعة لها، من صالات العرض، و مراكز الخدمة، والمباني و المكاتب الإدارية، بالإضافة إلى تثبيت المطهرات التي تحتوي علي الكحول الايثيلي بجميع المنشآت.

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أضاف البيان أن الإجراءات المتبعة تشمل أيضاً الحفاظ على مسافة

متر علي الأقل بين العاملين داخل المنشأة، و كذلك العملاء بمراكز الخدمة، بما يتيح استمرار تقديم الخدمات للعملاء وعدم الإضرار بمصالحهم، بالإضافة إلى رفع الاحتياطات و الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت الإدارية التابعة لغبور لضمان تسيير العمل بما لا يتعارض مع توصيات الوقاية، ومنها تزويد كافة العاملين بالشركة يوميا بكمامات وأقنعة واقية و الألتزام باستخدامها، وقياس درجات الحرارة يوميا للعاملين بمجرد وصولهم و قبل دخولهم المنشاة، وإلغاء بصمة الحضور و الانصراف الخاصة بالعاملين و استبدالها باثبات الحضور والانصراف الكترونيا، مع مراعاة تخفيف أعداد العاملين بكل منشأة من منشآت غبور عن طريق تطبيق سياسة العمل من المنزل و ذلك للوظائف التي لا تحتاج لتواجد يومي بالمنشأة، و كذلك إعطاء أولوية العمل من المنزل للسيدات الحوامل و كذلك أمهات الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، كما تم أيضا إيقاف خدمات تقديم المأكولات و المشروبات داخل جميع المنشآت التابعة لغبور لضمان عدم انتشار العدوى.

كما قررت المجموعة إيقاف كافة السفريات و المهمات خارج البلاد وكذلك التدريبات الفنية و العملية بمقر أكاديمية غبور بهدف الحد من انتشار الوباء.

وكانت "غبور"، قد قررت تأجيل سداد الأقساط المستحقة علي السيارات لمدة ٦ أشهر تماشيا مع مبادرة البنك المركزي، بهدف تخفيف الأعباء علي عملائها خلال تلك الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.