متى تغيّر إطار سيارتك وكيف تعرف عمره الافتراضي؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعد الإطارات من أهم الأجزاء التي تحافظ على سلامة وأمان السيارة، لكنها مثل جميع أجزاء السيارة لها عمر افتراضي محدد عند الوصول إليه تتعرض للتلف، وفي حال عدم تغييرها تعرض السائق والركاب للخطر.



وكثير ما يتساءل قائدي السيارات عن العمر الافتراضي للإطارات وكيفية معرفته، بالإضافة إلى مؤشرات تعرض الإطارات إلى التلف، وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية.

أجابت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة على هذه التساؤلات الهامة وقالت أن العمر الافتراضي للإطارات يصل إلى ست سنوات، وأوصت الهيئة بتغييرها عند انتهاء عمرها الافتراضي، أو حال تعرضها للتلف نتيجة كثرة احتكاكها بالعوامل الخارجية.

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وأوضحت الهيئة أنه مع مرور الوقت تتسرب المادة الملدنة من الخليط المطاطي، وبالتالي تصبح الإطارات أكثر صلابة ويقل تآكلها، لكن في نفس الوقت تفقد الكثير من كفاءتها وقدرتها على أداء مهامها أثناء القيادة، مثل الجر وقوة الانعطاف ومسافة الكبح، والتي تتدهور بشكل واضح.



ومن علامات تعرض الإطارات للتلف هي ظهور انتفاخات على شكل فقاعات كبيرة، أو حدوث اهتزاز بالسيارة أثناء القيادة، أو ملاحظة وجود تشققات أو قطوع واضحة على جوانب اﻹطارات.



وأشار الألمان إلى أنه يمكن معرفة عمر الإطار عن طريق الأربعة أرقام الأخيرة على جانبي الإطار، مما يعرف بكود DOT: فعلى سبيل المثال (4817) تعني أنه تم إنتاج هذا الإطار في الأسبوع 48 من عام 2017.