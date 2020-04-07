تفاصيل تعليق العمل في محطات الفحص الدوري للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت أعلن الفحص الدوري للسيارات عن تعليق العمل بشكل جزئي وكلي في العديد محطات الفحص في عدد من مناطق ومحافظات المملكة مؤقتاً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البـلاد لتخطّي أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وفيما يخص التعليق الكامل لمحطات الفحص، فقد شمل المحطات التالية:

محطات: (الرياض 1، والرياض 2، وجدة 1، وجدة 2).

محطات: الدمام، والطائف، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والهفوف، وتبوك.

أما عن التعليق الجزئي لمحطات الفحص فقد اختُصر وقت العمل ليكون من (7صباحاً وحتى 4 عصراً) من السبت إلى الخميس، وقد شمل المحطات التالية:

محطات: القصيم، والخرج، وأبها، وجيزان.

محطات: نجران، وحائل، وينبع، وحفر الباطن.

كما أصبح العمل من الساعة (7 صباحاً وحتى 4 عصراً) من الأحد إلى الخميس، ومن (7 صباحاً وحتى 12 ظهراً) يوم السبت، في محطات الفحص التالية: