5 مميزات في السيارات لم تعد تهم السائقين

الخليج ٣٦٥ نت – يسعى مصنعي السيارات على تقديم أفضل التقنيات والأنظمة الحديثة إلى سياراتهم من أجل جعلها أكثر تميزا وجذباً للعملاء، لذا فإنهم يقومون بشكل مستمر بإستبدال التقنيات القديمة بأخرى حديثة على الرغم من شعبيتها في الماضي لدى كثير من السائقين، واليوم نقدم لكم أبرز هذه التقنيات.

ناقل الحركة اليدوي

أصبح من النادر أن يتم تزويد السيارات الحديثة بناقل حركة يدوي، حيث تعتمد السيارات الحالية على الناقل الأوتوماتيكي لتفضيل معظم السائقين له، إلا أنه قد تتواجد النواقل اليدوية لدى بعض الدول النامية نظراً لكونه أرخص بالتصنيع.

العدادات التقليدية



بدأ ظهور العدادات الرقمية في الثمانينات، إلا أنها كانت بدائية بعض الشئ لذا فشلت فشلاً ذريعاً، فعاد الاعتماد على العدادات التناظرية سريعاً، لكن مع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في الفترة الأخيرة، تم الانتقال إلى استخدام العدادات الرقمية في معظم السيارات الجديدة.

فرامل اليد

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بدأت الشركات المصنعة للسيارات مؤخراً بإستبدال فرامل اليد التقليدية بأنظمة مكابح الكترونية أو منع تلقائي للحركة بعد وقف المحرك، وذلك لمميزاتها المتعددة.

العجلات الاحتياطية



مع التقدم الكبير في صناعة الإطارات في الفترة الأخيرة أرتفعت كفاءتها وجودتها بصورة عالية وأصبح من الصعب تفريغ الهواء داخلها حتى في حال ثقبها، حيث توجد حالياً إطارات تسمح بالسير لمسافة طويلة حتى تصل لأقرب ورشة إصلاح للسيارات.

لذا قام مصنعي السيارات بعدم تزويد سياراتهم بعجلات احتياطية من أجل خفض وزن السيارة بعض الشئ، بالإضافة إلى استخدام مساحة تخزين الإطار الاحتياطي.

مشغلات الأسطوانات والشرائط



معظم السيارات الحديثة حالياً تم استبدال مشغلات الأسطوانات والشرائط القديمة بأنظمة ترفيه معلوماتي تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، حيث أصبح غالبية المستخدمين يستخدمون تلك الأنظمة للحصول على القدرة على تشغيل موسيقاهم المفضلة عبر هواتفهم.