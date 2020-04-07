تقديم حظر التجول في بقية المدن بالمملكة ليبدأ من الثالثة عصراً

الخليج ٣٦٥ نت – صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن تقديم ساعات منع التجول في بقية مناطق ومدن المملكة ليبدأ من الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءاً من غدٍ الأربعاء، وذلك إلحاقاً بفرض حظر التجول على مدار 24 ساعة في الرياض وعددٍ من المدن التي أعلن عنها أمس، وحرصاً على استدامة حصول المواطنين والمقيمين على احتياجاتهم ووصولهم للمتطلبات الخدمية.. قد تقرر ما يلي:

أولاً: السماح بتقديم خدمات المطاعم (ما عدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية عن طريق تطبيقات التوصيل أو سياراتهم الخاصة مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة، حتى الساعة العاشرة مساءاً في جميع مناطق المملكة.

ثانياً: السماح بعمل محلات الغاز ومغاسل الملابس وأعمال الصيانة والتشغيل وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وكذلك أعمال صهاريج الصرف الصحي ومراكز الصيانة السريعة الخاصة بالسيارات (داخل محطات الوقود).

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ثالثاً: استثناء ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشروعات الدواجن والأسماك من منع التنقل والسماح لهم بمتابعة أعمالهم.

رابعاً: لا يشمل منع التجول العاملين في الجمعيات الخيرية والمتطوعين ومراكز الأحياء من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثالثة عصراً.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، داعياً الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، تحقيقاً للمصلحة العامة.