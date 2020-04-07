النقل ستعلن عن مبادرات لتخفيف آثار كورونا على سائقي الأجرة من المواطنين

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بحثها لحلول ومبادرات لتقليل الأثر الناتج عن أزمة فيروس كورونا لسائقي الأجرة من المواطنين، وذلك وفقاً لصحيفة “مكة”.

وأوضحت أنه مع بداية الترخيص للتطبيقات الذكية قبل 3 سنوات انتقل معظم المواطنين للعمل بها لمناسبة نموذجها التشغيلي لهم، فيما لا يزال نحو 5000 مواطن على سيارات الأجرة الخاصة بهم، جزء منهم في المطارات، مشيرة إلى أن الإعلان عن هذه المبادرات سيتم قريباً.

وأفادت الهيئة بأن قطاع التأجير من القطاعات الخدمية العامة، ولذلك لم يتم تعليق العمل به نظرا لطبيعته وأسلوب تقديم الخدمة والاستفادة منها، لافتة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتابع كافة العاملين في القطاع الخاص لضمان عدم تأثرهم بالأوضاع الحالية.

يُذكر أن الهيئة سعت من خلال حزمة من البرامج التي أطلقتها لتطوير القطاع وتنظيمه بشكل يتوافق مع التطلعات، مشيرة إلى أنه في هذا السياق جاءت بوابة تأجير ونقاط قياس الخدمة والسيارة المشتركة وغيرها من البرامج.