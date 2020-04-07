هل تنخفض أسعار السيارات بعد انهيار المبيعات بسبب أزمة كورونا؟

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الخليج ٣٦٥ نت – مع تصاعد أزمة كورونا وركود سوق السيارات، وصلتنا استفسارات عمّا إذا كانت أسعار السيارات ستنخفض قريباً؟
هنالك عدة عوامل يجب وضعها في الحسبان قبل الإجابة على هذا السؤال، وهي أن انهيار مبيعات السيارات تخطى حالياً 80 بالمئة في العديد من الدول حول العالم.
وقد بدأت شركات السيارات بالفعل في اقتراض المليارات لتخطي الأزمة، كما سيتم الاستغناء من مئات الآلاف من الموظفين.
ناهيك بأن مكسب شركات السيارات الأم على السيارة الواحدة يدور في حدود 5 بالمئة دون احتساب مكاسب الوكلاء.
لذا فإن انخفاض أسعار السيارات لن يحدث، لكنها لن ترتفع أيضاً، وما سيحدث لتحفيز مبيعات السيارات سيكون منح خصومات، تقسيط بلا فوائد، تقسيط على 7 سنوات وهكذا.
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