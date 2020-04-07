فورد عثرت على موستنج بمحرك وسطي وتطلب المساعدة للتعرف عليها!

الخليج ٣٦٥ نت – مثل شيفروليه كورفيت، تم تخيل فورد موستنج على هيئة سيارة رياضية بمحرك وسطي على مدار تاريخها .. وفي الواقع أول سيارة اختبارية على الإطلاق لموستنج كانت بمحرك وسطي، مع زيارة نفس الفكرة مجدداً مع سيارة ماخ 2 الاختبارية لموستنج في 1967.. والمثير هنا أن فورد صنعت سيارة اختبارية أخرى لموستنج بمحرك وسطي في منتصف الستينات، مع عدم تذكر الشركة نفسها لها!َ!

قسم الأداء لفورد شارك القصة وصور الموستنج الغامضة بمحرك وسطي من عام 1966.. وطبقاً للشركة، تم اكتشاف الصور عن طريق رئيس متقاعد لأرشيف فورد، مع تواصل الشركة مع عدد من مصممي وخبراء فورد؛ جميعهم عجزوا عن تذكر السيارة رغم أنها رسمية من الشركة وقادمة من الاستوديو الدولي لتصميم فورد في ولاية ميشيجان.

Advertisements

هي قصة غير تقليدية على الإطلاق لنسيان الشركة لواحدة من سياراتها الاختبارية التاريخية.. وهذه السيارة مزودة بمحرك V8 وسطي وقفل تفاضلي خلفي وإطار احتياطي ومقعدين.. وبشكل عام تبدو السيارة أقصر من موستنج القياسية.

فورد طلبت من الجمهور العام المساعدة في تذكر السيارة وأي معلومات عنها وإرسالها إلى [email protected] وستقدم فورد جائزة لمن سيحل هذا اللغز.