نيسان توضح أسباب تأخرها في تحديث شكل GT-R

الخليج ٣٦٥ نت – حالياً أي مقالة عن نيسان جي تي ار لابد أن تذكر عمرها الذي وصل إلى 12 عاماً الآن منذ انطلاقها في 2008.. ومنذ ذلك الحين وقد حصلت السيارة الرياضية الأيقونية على تحديثات محدودة فحسب، ولحسن حظ نيسان أنها كانت سيارة مدهشة منذ انطلاقها وتستمر بكونها كذلك حتى الآن، ولكن مع ازدياد حدة المنافسة في عالم السيارات الخارقة، يتساءل الكثيرون عن أسباب تأخر نيسان في إطلاق جيل جديد.

وفي مقابلة صحفية أحيرة مع رئيس التخطيط للمنتجات لنيسان، هيروشي تامورا، رأينا محاولة للإجابة على هذا السؤال المتكرر.. مع التركيز على عامل رئيسي واحد، وهو منع ارتفاع الأسعار.

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طبقاً لتصريحات تامورا، من أهم أسباب استمرار جي تي ار الجيل الحالي هو رغبة نيسان في الحفاظ على أسعارها بدون زيادات للبقاء في المنافسة.. مع ملاحظة أن جي تي ار تكلف حوالي 113,540 دولار حالياً (428,000 ريال)، مع ارتفاع السعر إلى 200,000 دولار (754,000 ريال) لنسخة نيزمو الأعلى في المجال.

قوة السيارة ارتفعت على مدار الأعوام من 480 حصان وقت انطلاقها إلى 566 حصان، مع وصولها إلى 600 حصان لنسخة نيزمو.. ولكن تصميم السيارة وداخليتها ظلوا كما هما.. ويُذكر أن الاختبارات الأخيرة لنيزمو وجدت أنها تتسارع إلى 96 كم\س في 2.9 ثانية، وهو رقم ممتاز ولكن كورفيت 2020 تصل لنفس الرقم تقريباً بحوالي 60,000 دولار (226,000 ريال) حسب الأسعار الأمريكية.

وقد يقترح البعض أنه من الأسباب الأخرى لتأخر الجيل الجديد لجي تي ار أن نيسان ببساطة منشغلة في أولويات أخرى حالياً، خاصة مع أزمة كارلوس غصن والتراجع الحاد في مبيعات الشركة مؤخراً، وأضفوا إلى ذلك وباء الكورونا الحالي، والذي غالباً سيؤجل خطط تطوير بعض الموديلات ومنهم جي تي ار الجيل الجديد.. لذا لا تتوقعوا تغييراً في المستقبل القريب.