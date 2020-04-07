جنرال موتورز ستصنع سيارات هوندا بنفسها!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت جنرال موتورز وهوندا عن خطط لتطوير سيارتين كهربائيتين جديدتين بالتعاون بينهما مع انطلاقهما كموديلات 2024 تحت علامة هوندا.

جنرال موتورز ستبني الموديلات بنفسها مع استخدام الشاسيه الكهربائي الجديد لجي ام وبطاريات Ultium الجديدة للشركة، بينما ستتكفل هوندا بالتصميم الخارجي والداخلي وجوانب تجربة القيادة الأخرى.

الشاسيه المذكور هنا هو منصة BEV3 المرنة التي تدعم عدد كبير من الموديلات بمختلف الأحجام بين سيارات صغيرة إلى سيارات بيك اب وSUV كبيرة، كما تدعم مستويات قوة تصل إلى 1000 حصان، وسنرى استخدامها في جمس هامر بيك اب وكاديلاك ليريك وغيرهما.

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أما بطاريات Ultium الجديدة لجنرال موتورز فستأتي بأحجام تتراوح بين 50 و200 كيلوواط\س بمدى يصل إلى 650 كيلومتر لكل شحنة، مع دعمها للشحن فائق السرعة، ما يعني شحن 80% من البطارية في 20 دقيقة فحسب.

ويُذكر أن هذا الاتفاق هو خطوة جديدة في الشراكة المتعمقة باستمرار بين جنرال موتورز وهوندا، حيث تعاونت الشركتان مسبقاً في تطوير تقنيات المولدات الهيدروجينية، كما أن هوندا مستثمر رئيسي في قسم “كروز” للقيادة الذاتية لدى جنرال موتورز.