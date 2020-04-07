هل سنرى الشبك الكبير بسيارات بي ام دبليو الكهربائية؟ الشركة ترد علينا

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت بي ام دبليو على استمرار استخدام الشبك الأمامي الأيقوني على شكل الكليتين في سياراتها القادمة حتى مع الانتقال للعصر الكهربائي، سواء بأحجام صغيرة أو كبيرة.

طبقاً لتصريحات أخيرة من رئيس تصميم الشركة، دوماجوج دوكيك، ستستمر بي ام دبليو في صنع ثلاثة نوعيات من السيارات.. الموديلات الرئيسية مثل الفئات المختلفة، وموديلات M عالية الأداء، وموديلات i الكهربائية الجديدة، كل منهم سيخدم قاعدة مختلفة عن العملاء، وجميعهم بعامل تصميم رئيسي مشترك وهو التصميم المميز للشبك الأمامي.

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بالطبع الجدل المثار مؤخراً هو عن حجم هذا الشبك الأمامي، والذي فوجئ البعض بازدياد حجمه في الفئة السابعة المحدثة وX7، قبل أن يصل لدرجة الضخامة في بي ام دبليو الفئة الرابعة الاختبارية وحتى i4 الاختبارية الكهربائية.

عادةً السيارات الكهربائية لا تحتاج لشبك أمامي تقليدي مثل السيارات البترولية والديزل، ولكن السيارات الكهربائية لا تزال بحاجة لبعض التبريد.. ما يعني أنه مع انتقال بي ام دبليو للعصر الكهربائي، سنرى استمراراً للشبك الأمامي الحالي العملاق في بعض سيارات الشركة الكهربائية، خاصة i4 كبداية، كما سنرى الشبك الأمامي الحالي الصغير في موديلات أخرى.